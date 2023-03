Infortunio Koopmeiners, i tempi di recupero del centrocampista dell’Atalanta

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners potrebbe saltare la sfida con il Napoli causa infortunio. La situazione

Teun Koopmeiners è colui che ha trascinato in questa stagione l’Atalanta a centrocampo, dimostrando di essere un giocatore tanto decisivo quanto forte sotto tutti i punti di vista. Ieri però ha riscontrato un brutto infortunio verso la fine del primo tempo contro l’Udinese. Quali sono le condizioni dell’olandese?

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società, pare che il problema riscontrato da Koopmeiners sia più vicino ad un infortunio al femorale sinistro: se dovesse essere confermata tale tesi il giocatore salterà Napoli-Atalanta, ma con qualche chance in più di affrontare l’Empoli (almeno per la panchina). Si attendono aggiornamenti.