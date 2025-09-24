Infortunio Leoni, c’è la rottura del legamento crociato. Stagione compromessa per il giovane difensore italiano del Liverpool

Un sogno che si trasforma in un incubo nel giro di poche ore. In casa Liverpool, la gioia per un esordio brillante si è tramutata in profonda amarezza: il giovane difensore centrale Giovanni Leoni ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore (ACL) e dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi. Ad annunciarlo sono i giornalisti Moretto e Romano.

La notizia ha l’effetto di una doccia gelata, soprattutto per la crudele ironia del tempismo. Appena ieri sera, nella partita di League Cup, Leoni aveva vissuto la sua serata magica, disputando un’eccellente partita d’esordio con la prima squadra. La sua prestazione, sicura e piena di personalità, aveva impressionato tutti, compreso il suo allenatore, Arne Slot, che nel post-partita non aveva risparmiato elogi per il giovane talento italiano, definendosi “molto felice” per la sua prova.

Sembrava l’inizio di una scalata nelle gerarchie dei Reds, ma il destino si è rivelato beffardo. L’esito degli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto oggi non ha lasciato spazio a dubbi, confermando uno degli infortuni più gravi per un calciatore. La sua stagione è, di fatto, quasi interamente compromessa.

Ora per Leoni inizia un lungo e difficile percorso di riabilitazione, con l’obiettivo e la speranza di poter tornare a disposizione della squadra prima della fine della stagione, per riprendersi quel sogno che gli è stato strappato via proprio sul più bello. Il club, il tecnico e i tifosi si stringono attorno al giovane difensore, in attesa di rivederlo in campo.