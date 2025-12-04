Infortunio Lobotka, nuovo ko per il giocatore del Napoli. Ecco la situazione con le condizioni attuali

Infortunio Lobotka: nuova tegola a centrocampo per Conte verso Napoli–Juve. Il comunicato ufficiale sulle sue condizioni

L’infortunio Lobotka arriva nel momento peggiore possibile per il Napoli e per Antonio Conte. La vittoria sofferta ai rigori contro il Cagliari, che ha garantito la qualificazione in Coppa Italia, lascia infatti in eredità un’emergenza totale in mezzo al campo. La maledizione del centrocampo azzurro prosegue senza sosta: dopo l’operazione di Billy Gilmour e gli stop recenti di Anguissa e De Bruyne, a fermarsi è anche Stanislav Lobotka, il vero faro della manovra partenopea.

Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale che ha gelato i tifosi, confermando che l’infortunio Lobotka è di natura muscolare e che il reparto è ora ridotto all’osso. Di fatto, l’unico centrocampista pienamente disponibile resta Scott McTominay, una situazione che complica enormemente le rotazioni di Conte a pochi giorni da una partita cruciale.

Il comunicato: problema nel pre-gara

L’infortunio Lobotka è avvenuto nel momento più inatteso e beffardo: durante l’attivazione pre-gara prima della sfida di Coppa Italia. «Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra», recita la nota del club. Il regista slovacco ha dovuto quindi rinunciare alla partita ancor prima di scendere in campo, iniziando immediatamente il proprio percorso riabilitativo.

Il tibiale posteriore è un muscolo particolarmente delicato per la stabilità della caviglia e per i cambi di direzione rapidi, fondamentali nel gioco del classe ’94. Per questo motivo, l’infortunio Lobotka viene trattato con grande prudenza dallo staff medico.

Corsa contro il tempo verso Napoli–Juve

La tempistica dell’infortunio Lobotka è drammatica: domenica 7 dicembre al “Maradona” arriva la Juventus di Spalletti. Con appena tre giorni a disposizione, il recupero dello slovacco è da considerarsi impossibile. Conte dovrà quindi studiare una soluzione d’emergenza per non perdere equilibrio in mezzo al campo: adattare Elmas da regista, lanciare il giovane Antonio Vergara dal primo minuto o addirittura cambiare modulo.

Quale che sia la scelta finale, il Napoli si avvicina alla sfida contro la Juve in evidente salita, con l’infortunio Lobotka che diventa la nuova, pesantissima zavorra di un centrocampo già falcidiato.

