Infortunio Luiz Felipe: le condizioni del difensore della Lazio

Problemi al flessore per Luiz Felipe: il brasiliano ha lasciato il terreno di gioco anzitempo nella gara tra Lazio e Fiorentina

Cambio obbligato per Maurizio Sarri che, al minuto 77 di Lazio-Fiorentina, è costretto a rilevare un impeccabile Luiz Felipe per mandare dentro Patric. Il brasiliano, che ha chiesto il cambio, ha dovuto lasciare il terreno di gioco anzitempo per un problema al flessore.

Il difensore sarà valutato nelle prossime ore, per capire l’entità del problema e scongiurare il pericolo infortunio.