Infortunio Maignan: dolore alla mano. Pronto Tatarusanu contro la Juve

Infortunio Maignan: problemi alla mano per il portiere del Milan, in dubbio per la sfida contro la Juve

Piove sul bagnato in casa Milan. Come se non bastassero gli stop di Ibra, Krunic e Bakayoko dei giorni scorsi, e di Calabria e Giroud delle ultime ore, il Diavolo potrebbe rinunciare anche a Mike Maignan per la sfida contro la Juve. Il portiere ha problemi a una mano, sgradita eredità di Liverpool. Per il francese, oltre ai tre gol, non è stata una serata facile quella di Anfield, dove a un certo punto Pioli ha rischiato di doverlo cambiare per un colpo fortuito preso in uno scontro con Hernandez. Questo però è un problema diverso e ha origine sul rigore sbagliato da Salah e successivo intervento sulla ribattuta a rete di Jota.

Maignan sente dolore alla mano e quindi è allertato Tatarusanu, anche se il francese ovviamente proverà a stringere i denti, vista anche l’importanza della partita