Infortunio Mancini, si ferma il difensore della Roma durante la sfida contro l’Inter: le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Mancini, il difensore giallorosso si ferma contro l’Inter. Le ultimissime sulle sue condizioni e i dettagli

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: nella sfida tra Inter e Roma, valida per la 31ª giornata di Serie A, Gianluca Mancini è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un problema muscolare. Il difensore giallorosso ha accusato un fastidio all’adduttore destro nel corso del primo tempo, spingendo lo staff tecnico a un cambio forzato nell’intervallo. Al suo posto è entrato Ghilardi, mentre le condizioni del centrale verranno valutate con attenzione nei prossimi giorni.

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Si tratta di un colpo pesante per Gasperini e per la Roma: Mancini è stato uno dei giocatori più utilizzati in stagione, garantendo sempre intensità, aggressività e leadership, nonostante un periodo non brillantissimo anche per via della delusione vissuta con la Nazionale. La sua assenza rischia di togliere alla squadra un punto di riferimento importante nelle prossime gare.

Lo stesso Gasperini, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match, ha sottolineato il peso dell’infortunio: «Per noi Mancini è molto importante», ha dichiarato il tecnico. Un messaggio chiaro che evidenzia quanto il difensore ex Atalanta sia centrale nel progetto giallorosso e quanto la sua eventuale indisponibilità possa complicare i piani nelle settimane a venire.