Infortunio McTominay, il periodo nero continua! Altro stop per il Napoli, le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori

Infortunio McTominay, si ferma il centrocampista del Napoli contro il Genoa. Le sue condizioni e quanto rimane fuori

Anche i guerrieri, ogni tanto, devono fermarsi. La notizia che nessun tifoso azzurro voleva leggere arriva direttamente dal prato dello stadio “Luigi Ferraris” di Marassi: Scott McTominay si è fermato. Durante la sfida di campionato contro il Genoa, il centrocampista scozzese è stato costretto a chiedere il cambio, lasciando la squadra e i tifosi con il fiato sospeso.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La dinamica: caviglia ko nel primo tempo

L’episodio chiave è avvenuto nel corso della prima frazione di gioco. McTominay ha avvertito un dolore al gluteo. Fedele alla sua fama di combattente che non si tira mai indietro, l’ex Manchester United ha provato a stringere i denti restando in campo fino al duplice fischio dell’arbitro. Tuttavia, il dolore è risultato troppo acuto per proseguire: rientrato negli spogliatoi, lo staff medico ha alzato bandiera bianca, sconsigliando il rientro in campo per evitare di aggravare la situazione.

La mossa di Conte: spazio a Giovane

La defezione ha costretto Antonio Conte a rivedere i suoi piani tattici a partita in corso. L’allenatore salentino ha dovuto rinunciare al suo uomo più utilizzato in stagione proprio all’inizio della ripresa. Al 46′, ovvero al rientro delle squadre in campo per il secondo tempo, al posto dello scozzese ha fatto il suo ingresso Giovane.

Attesa per gli esami strumentali

Ora a Castel Volturno scatta l’ora dell’apprensione. Nelle prossime ore, McTominay verrà sottoposto agli esami strumentali di rito presso la clinica di riferimento del club. L’obiettivo dello staff sanitario è definire con precisione l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero. Per il Napoli, che ha costruito gran parte delle sue fortune recenti sulla solidità della coppia McTominay-Lobotka, perdere lo scozzese per un periodo prolungato rappresenterebbe una tegola pesantissima nella corsa agli obiettivi stagionali.