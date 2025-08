Infortunio Messi, il comunicato dell’Inter Miami: le ultime sulle condizioni del fantasista argentino che ha accusato un fastidio

Tempi di recupero incerti. Il club fa chiarezza dopo lo spavento contro il Necaxa.

Sospiro di sollievo in casa Inter Miami, ma l’ansia per le condizioni di Lionel Messi non è ancora del tutto svanita. Con un comunicato ufficiale, il club della Florida ha fatto chiarezza sull’infortunio che ha costretto il campione argentino a lasciare il campo dopo appena 11 minuti nella partita di Leagues Cup di sabato contro i messicani del Necaxa. Gli esami medici hanno confermato una «lieve lesione muscolare alla gamba destra». Una diagnosi che esclude problemi gravi, ma che lascia un’incognita sui tempi di recupero.

Lo spavento era stato grande. Messi, dopo un tentativo di dribbling, si era scontrato con due avversari, crollando a terra e battendo con rabbia la mano sul prato, un chiaro segnale di forte dolore. Sostituito immediatamente, era rientrato direttamente negli spogliatoi, facendo temere il peggio. Le prime parole del tecnico Javier Mascherano, che aveva parlato di semplice “fastidio”, avevano parzialmente rassicurato l’ambiente, ma solo il comunicato di oggi ha definito la reale entità del problema.

«La sua disponibilità dipenderà ora dai progressi clinici e dalla risposta al trattamento», ha precisato il club, senza fissare una data per il rientro. L’infortunio, seppur lieve, costringerà Messi a fermarsi, e la sua assenza è un colpo durissimo per le ambizioni dell’Inter Miami. Nonostante la squadra sia riuscita a pareggiare 2-2 contro il Necaxa (vincendo poi ai rigori) anche senza il suo leader, è evidente che il percorso nella Leagues Cup e nella MLS dipenderà in gran parte dalla rapidità con cui il numero 10 riuscirà a tornare in campo. Miami e l’Argentina restano con il fiato sospeso.