Infortunio Milinkovic-Savic, il portiere del Napoli sconvocato dalla Serbia: condizioni e tempi di recupero dell’estremo difensore

Una doccia fredda per la Nazionale serba, ma un sospiro di sollievo, seppur cauto, per il Napoli. Vanja Milinkovic-Savic ha ufficialmente lasciato il ritiro della Serbia a causa di un infortunio, facendo un rientro anticipato a Castel Volturno. La decisione è stata presa dal commissario tecnico Dragan Stojkovic, che ha dovuto rinunciare al suo portiere titolare per le imminenti e delicate sfide contro Albania e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

La diagnosi iniziale ha subito chiarito la natura del problema: il portiere azzurro ha accusato un fastidio alla schiena che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Tuttavia, la notizia più significativa, emersa dalla comunicazione tra il Napoli e la Federazione serba (FSS), svela un retroscena importante. L’infortunio non è un fulmine a ciel sereno, ma il risultato di un problema che il giocatore si trascinava da tempo. Milinkovic-Savic, infatti, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia del Napoli giocando l’ultima partita contro il Genoa sotto iniezioni. Un gesto di grande professionalità che gli ha permesso di essere in campo, ma che ha inevitabilmente presentato il conto, rendendo impossibile proseguire senza un adeguato periodo di stop.

Questo spiega la necessità del riposo forzato. Il Napoli, anticipando i tempi, ha prontamente informato la Federazione serba che il suo tesserato avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero per smaltire completamente il problema. Se da un lato la Serbia perde una pedina fondamentale, dall’altro il club partenopeo può tirare un sospiro di sollievo: non si tratta di un infortunio grave. L’obiettivo è recuperare al 100% uno dei nuovi protagonisti della stagione azzurra, garantendo che possa tornare tra i pali alla ripresa del campionato senza ulteriori rischi e nelle migliori condizioni possibili.