Infortunio Miretti, stagione finita per il centrocampista del Genoa? Cosa filtra sulla partecipazione al Mondiale per Club

Infortunio Miretti, stagione conclusa per il centrocampista del Genoa? Ecco le ultime sulla sua partecipazione al Mondiale per Club con la Juve

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus attualmente in prestito al Genoa, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla. L’operazione è prevista a breve a Torino, e solo dopo sarà possibile stabilire con precisione i tempi di recupero.

Secondo Tuttosport, la sua partecipazione al Mondiale per Club con la Juventus è fortemente a rischio, non solo per l’infortunio ma anche per un possibile impegno con la Nazionale italiana agli Europei Under 21 sotto la guida di Nunziata, competizione che si svolgerà nello stesso periodo. Il futuro del giovane talento resta dunque incerto, in attesa di ulteriori aggiornamenti.