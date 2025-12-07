 Infortunio Morata, brutte notizie per il Como! 2025 finito
Infortunio Morata, brutte notizie per il Como! L’attaccante spagnolo si è sottoposto agli accertamenti dopo il ko contro l’Inter: finisce qui il suo 2025

4 minuti ago

«Sembra che si sia fatto male all’adduttore». Cesc Fabregas lo aveva anticipato nel post-partita, e i primi esami hanno purtroppo confermato le sue sensazioni. Álvaro Morata, uscito dolorante dalla sfida persa dal Como a San Siro contro l’Inter, si è sottoposto oggi agli accertamenti clinici per valutare l’entità dell’infortunio.

La diagnosi: lesione all’adduttore

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante spagnolo ha riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Lo stop previsto è di almeno quattro settimane, rendendo impossibile il suo ritorno in campo entro la fine del 2025.

I tempi di recupero

Se il calendario venisse confermato, il rientro di Morata sarebbe collocabile tra due gare casalinghe del Como a gennaio:

  • Como–Bologna, in programma il 10 gennaio,
  • Como–Milan, fissata per il 15 gennaio.

La squadra di Fabregas dovrà quindi fare a meno della sua punta di riferimento per tutta la fase finale del girone d’andata, una perdita significativa in un momento già complesso della stagione.

