Inter News
Pagelle Inter Como, ecco i TOP e FLOP della sfida di San Siro valida per la quattordicesima giornata di Serie A
Pagelle Inter Como, ecco i TOP e FLOP della sfida delle 18 di San Siro e valida per la quattordicesima giornata di Serie A: ecco i nostri voti ai protagonisti del match
Straripante a San Siro l’Inter che nella 14a giornata di Serie A supera 4-0 il Como di Cesc Fabregas e si prende, almeno per una notte, la vetta della classifica.
La partita si mette subito in discesa per la squadra di Cristian Chivu che dopo 11 minuti va in vantaggio con Lautaro Martinez e da lì dà il via ad una serata da dimenticare per i lariani che pure reggono l’1-0 a fine primo tempo, nonostante il completo dominio nerazzurro, ma crollano nella ripresa, sotto i colpi di Thuram, al 59′, Calhanoglu all’80’ e Carlos Augusto, appena entrato, al minuto 86.
Di seguito le nostre pagelle ai protagonisti del match.
PAGELLE INTER COMO
INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Luis Henrique 7 (77′ Carlos Augusto 6.5), Barella 6.5 (85′ Diouf sv), Calhanoglu 7, Zielinski 6 (70′ Mkhitaryan 6), Dimarco 6.5; Thuram 7 (77′ Esposito sv), Lautaro 7 (85′ Sucic sv).
COMO (4-2-3-1): Butez 5; Posch 5 (46′ Vojvoda), Ramon 4.5, Diego Carlos 4.5, Valle 4.5; Perrone 5.5 (82′ Caqueret sv), Da Cunha 6; Addai 5 (46′ Diao 5), Paz 5, Rodriguez 5 (82′ Kuhn sv); Morata 5 (32′ Douvikas 5).
Record Lautaro Martinez, con il gol al Como incribile traguardo siglato dal bomber nerazzurro in Serie A! In Europa nessuno come lui dal 2018: il dato
Chivu nel prepartita di Inter Como: «Loro una squadra scomoda, ma abbiamo fiducia. Alternativa a destra? Siamo costretti. Luis Henrique viene criticato, ma…»
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...