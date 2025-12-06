 Pagelle Inter Como, ecco i TOP e FLOP della sfida
Pagelle Inter Como, ecco i TOP e FLOP della sfida di San Siro valida per la quattordicesima giornata di Serie A

3 minuti ago

Classifica marcatori Serie A 2025/2026

Pagelle Inter Como, ecco i TOP e FLOP della sfida delle 18 di San Siro e valida per la quattordicesima giornata di Serie A: ecco i nostri voti ai protagonisti del match

Straripante a San Siro l’Inter che nella 14a giornata di Serie A supera 4-0 il Como di Cesc Fabregas e si prende, almeno per una notte, la vetta della classifica.

La partita si mette subito in discesa per la squadra di Cristian Chivu che dopo 11 minuti va in vantaggio con Lautaro Martinez e da lì dà il via ad una serata da dimenticare per i lariani che pure reggono l’1-0 a fine primo tempo, nonostante il completo dominio nerazzurro, ma crollano nella ripresa, sotto i colpi di Thuram, al 59′, Calhanoglu all’80’ e Carlos Augusto, appena entrato, al minuto 86.

Di seguito le nostre pagelle ai protagonisti del match.

PAGELLE INTER COMO

INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Luis Henrique 7 (77′ Carlos Augusto 6.5), Barella 6.5 (85′ Diouf sv), Calhanoglu 7, Zielinski 6 (70′ Mkhitaryan 6), Dimarco 6.5; Thuram 7 (77′ Esposito sv), Lautaro 7 (85′ Sucic sv).

COMO (4-2-3-1): Butez 5; Posch 5 (46′ Vojvoda), Ramon 4.5, Diego Carlos 4.5, Valle 4.5; Perrone 5.5 (82′ Caqueret sv), Da Cunha 6; Addai 5 (46′ Diao 5), Paz 5, Rodriguez 5 (82′ Kuhn sv); Morata 5 (32′ Douvikas 5).

33 minuti ago

6 Dicembre 2025

2 ore ago

6 Dicembre 2025

