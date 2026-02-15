Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Bayern Monaco

Infortunio Neuer: si ferma il portiere del Bayern Monaco. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box

Published

2 ore ago

on

By

Neuer

Infortunio Neuer: stop per il portiere del Bayern Monaco. Le condizioni e quanto rimarrà fermo ai box. Ultimissime

Una tegola pesante si abbatte sull’Allianz Arena proprio nel momento più delicato della stagione. Il Bayern Monaco dovrà fare a meno del suo leader indiscusso tra i pali. Il club bavarese ha confermato ufficialmente che Manuel Neuer ha riportato un infortunio muscolare al polpaccio. Il portiere è stato costretto a fermarsi durante le ultime sessioni di lavoro.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La diagnosi e i tempi di recupero: l’indiscrezione della BILD

Sebbene il comunicato del club non scenda nei dettagli della prognosi, le notizie che filtrano dalla Germania sono tutt’altro che rassicuranti. Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano BILD, lo stop previsto per l’estremo difensore sarà di circa tre settimane. Se questa tempistica dovesse essere confermata, Neuer sarebbe costretto a saltare un filotto di partite in Bundesliga.

L’obiettivo dello staff medico è ora quello di recuperare il capitano per l’eventuale ritorno degli ottavi di finale o per i primi impegni di marzo, evitando forzature che potrebbero compromettere il finale di carriera di un gigante che, nonostante l’età, resta un punto di riferimento mondiale.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto2 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×