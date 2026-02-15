Infortunio Neuer: si ferma il portiere del Bayern Monaco. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box

Infortunio Neuer: stop per il portiere del Bayern Monaco. Le condizioni e quanto rimarrà fermo ai box. Ultimissime

Una tegola pesante si abbatte sull’Allianz Arena proprio nel momento più delicato della stagione. Il Bayern Monaco dovrà fare a meno del suo leader indiscusso tra i pali. Il club bavarese ha confermato ufficialmente che Manuel Neuer ha riportato un infortunio muscolare al polpaccio. Il portiere è stato costretto a fermarsi durante le ultime sessioni di lavoro.

La diagnosi e i tempi di recupero: l’indiscrezione della BILD

Sebbene il comunicato del club non scenda nei dettagli della prognosi, le notizie che filtrano dalla Germania sono tutt’altro che rassicuranti. Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano BILD, lo stop previsto per l’estremo difensore sarà di circa tre settimane. Se questa tempistica dovesse essere confermata, Neuer sarebbe costretto a saltare un filotto di partite in Bundesliga.

L’obiettivo dello staff medico è ora quello di recuperare il capitano per l’eventuale ritorno degli ottavi di finale o per i primi impegni di marzo, evitando forzature che potrebbero compromettere il finale di carriera di un gigante che, nonostante l’età, resta un punto di riferimento mondiale.