Infortunio Palomino, recupero possibile per Napoli-Atalanta. La situazione

Il difensore argentino dell’Atalanta José Palomino è sempre più vicino al rientro contro il Napoli dopo l’infortunio

L’infortunio è sempre un tema molto delicato per l’Atalanta, ma in vista della sfida contro il Napoli sabato sera potrebbe recuperare per la difesa (attendendo novità su Scalvini) l’argentino José Palomino.

Il numero 6 nerazzurro ha riscontrato un leggera lesione all’adduttore che gli ha fatto saltare la sfida contro l’Udinese, ma filtra grande ottimismo per la sua presenza tra i convocati di Gasperini prima di partire per il Maradona: fondamentale ai fini di portare a casa un risultato positivo.