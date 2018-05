Infortunio Parolo: ok per Lazio-Inter? Le ultime

Infortunio Parolo, il centrocampista della Lazio mette nel mirino la sfida contro l’Inter: le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Parolo, Lazio in ansia. Il centrocampista è fermo ai box per un problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime uscite ma lo staff medico è al lavoro per metterlo a disposizione di Simone Inzaghi in vista della sfida contro l’Inter in programma l’ultima giornata di Serie A.

Ecco, a tal proposito, le parole del dottor Rodia a Lazio Style Channel: «Parolo e Immobile si sono sottoposti a esami strumentali di controllo, la situazione sta evolvendo bene, stanno rispettando la tabella di marcia. Prossimo inizio settimana ci saranno dei test definitivi e speriamo di farli giocare l’ultima di campionato. C’è un piano di lavoro personalizzato che prevede anche la domenica, i tempi sono ristretti e vanno sfruttati tutti i giorni», riporta Lazionews24.com.