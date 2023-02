Infortunio Pasalic, si tenta il recupero per Milan-Atalanta. La situazione

Dopo lo stop contro Lecce e Lazio potrebbe ritornare il trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic: con il Milan dietro l’angolo

Si entra nella settimana di Milan-Atalanta, e la squadra nerazzurra vuole riscattarsi dopo la deludente sconfitta riscontrata contro il Lecce a Bergamo. La Dea recupera dalla squalifica De Roon e Scalvini, ma soprattutto potrebbe riscontrare delle novità sul fronte Pasalic: fermato da una distorsione alla caviglia.

Attualmente risulta ottimismo su un suo recupero (considerando che lo stop era di circa due settimane) per la gara di domenica sera a San Siro. Ovviamente servirà ritrovare a pieno il ritmo partita, ma la convocazione per la panchina non è impossibile per il numero 88 dell’Atalanta.