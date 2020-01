Infortunio Pastore, l’argentino ancora ai box: ecco il motivo

Infortunio Pastore, l’argentino della Roma ancora fermo. Soffre di un edema osseo all’anca che non gli consente il pieno recupero

Javier Pastore sembrava avesse trovato una buona condizione fisica che gli stava consentendo di mantenere un alto rendimento in campo. Dopo la partita di Parma del 10 novembre, tuttavia, è rimasto fermo.

Un apparentemente banale problema all’anca si è trasformato in qualcosa di più serio. L’argentino, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, è affetto da edema osseo, che non gli consente di recuperare in tempo brevi.