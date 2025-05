Infortunio Pavard, quali sono le condizioni del difensore interista? Spunta l'indiscrezione per il rush finale - Calcio News 24

Infortunio Pavard, quali sono le condizioni del difensore dell’Inter considerando anche la gara contro il Barcellona? Ecco le ultime novità

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ci sono delle novità importante per quanto concerne il difensore dell’Inter: soprattutto in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League.

INFORTUNIO PAVARD – «Sarà giornata di esami anche per Benjamin Pavard, per il quale filtra maggiore ottimismo: il difensore francese ha saltato l’andata in Catalogna e salterà anche il Verona, ma la caviglia infortunata contro la Roma sta migliorando e potrebbe recuperare per martedì sera».