Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di…» – FOTO

44 minuti ago

infortunio pedro

Infortunio Pedro, lo spagnolo tranquillizza tutti sui social: «Non sembra grave, spero di…» – FOTO. Il messaggio dell’attaccante

Ore di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Pedro. L’esperto attaccante spagnolo, andato a segno recentemente contro la Juventus, si è fermato mercoledì sera durante la sfida di Coppa Italia vinta contro il Bologna. Costretto a uscire prima dell’intervallo per un forte trauma alla caviglia, l’ex Barcellona ha lasciato il posto all’olandese Tijjani Noslin, abbandonando il campo visibilmente dolorante e sorretto dai sanitari.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nonostante le immagini preoccupanti, filtrano notizie rassicuranti dall’ambiente biancoceleste. Il tecnico Maurizio Sarri ha escluso fratture nell’immediato post-partita, e lo stesso giocatore ha confermato via social che il problema sembra meno grave del previsto, ringraziando i tifosi rossoblù per la sportività e i compagni per la conquista della semifinale. In attesa degli esami strumentali per definire i tempi di recupero, è già certa la sua assenza nel prossimo turno di Serie A: Pedro non sarà a disposizione per la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta.

IL MESSAGGIO – «Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio. Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata! Orgoglioso di tutti!! Forza Lazio».

