Infortunio Pellegrini, out per Gent e Cagliari. Lesione al flessore

Infortunio Pellegrini, il centrocampista della Roma rimedia una leggera lesione al flessore sinistro. Salterà le gare con Gent e Cagliari

Lorenzo Pellegrini sarà costretto a saltare le partite contro Gent e Cagliari. Il tutto per il piccolo infortunio rimediato nella gara di domenica pomeriggio contro il Lecce, in cui è uscito al 45esimo minuto della sfida.

Dopo gli esami strumentali del caso, per lui una leggera lesione al flessione della coscia sinistra che lo terrà ai box per circa una settimana. Il numero 7 della Roma spera a questo punto di rientrare per la partita casalinga contro la Sampdoria.