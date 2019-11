Infortunio Pjanic: nessuna lesione per il bosniaco

Gli esami a cui si è sottoposto Miralem Pjanic fanno tornare il sorriso alla Juve e, in particolar modo, a Maurizio Sarri. Nessuna lesione per il centrocampista bosniaco, uscito nel secondo tempo di Bosnia-Italia.

Probabilmente si tratta solo di un affaticamento che hanno indotto lo staff medico bianconero a concedere due giorni di riposo all’ex Roma.

Due giorni di riposo per #Pjanic: la nuova valutazione medica ha escluso lesioni. Lo staff sanitario della #Juventus in contatto con quello della Nazionale brasiliana per #AlexSandro che sará nuovamente valutato al suo rientro previsto per mercoledì.

