Infortunio Pogba, obiettivo Cremonese per il francese

Paul Pogba vuole rientrare in campo a gennaio e aiutare la Juventus dopo i primi mesi da infortunato, l’obiettivo è quello di essere in campo per la Cremonese

Paul Pogba vuole rientrare in campo a gennaio e aiutare la Juventus dopo i primi mesi da infortunato, l’obiettivo è quello di essere in campo per la Cremonese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese lavorerà anche a Miami per tornare in forma e recuperare al meglio la condizione in vista del 4 gennaio.