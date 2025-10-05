Infortunio Politano: brutte notizie per il Napoli e per la Nazionale. Ultime sulle condizioni dell’esterno della squadra di Conte

Una vittoria dal sapore amarissimo. Il Napoli batte il Genoa in rimonta, si prende la vetta della classifica, ma esce dal Maradona con l’infermeria piena e due titolari in meno. Dopo aver perso Stanislav Lobotka nel primo tempo, nella ripresa è toccato a Matteo Politano alzare bandiera bianca, anche lui per un problema muscolare.

La seconda tegola della giornata per Antonio Conte è arrivata al 50′ minuto, nel momento di massimo sforzo degli azzurri, a caccia del pareggio. L’esterno offensivo, nel tentativo di recuperare palla sul centrocampista del Genoa Frendrup, ha interrotto bruscamente la sua corsa, facendo subito capire alla panchina di essersi fatto male. Il cambio è stato immediato, con Spinazzola che ha preso il suo posto.

L’infortunio, l’ennesimo di natura muscolare in questo avvio di stagione per il Napoli, arriva in un momento cruciale. Nelle prossime ore, il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per stabilire l’entità del danno, ma la sua assenza per le prossime partite appare scontata.

Una conseguenza immediata del suo stop sarà la quasi certa rinuncia alla convocazione in Nazionale. Il CT Gennaro Gattuso, che a breve diramerà la lista per i prossimi impegni, dovrà fare a meno di lui. Ma a tremare è soprattutto Conte, che dopo aver perso il suo regista titolare, perde anche uno degli uomini chiave del suo tridente. Una vittoria che vale il primo posto, ma che lascia in eredità due infortuni pesanti e un’emergenza da gestire in vista delle prossime, delicate sfide. Il Napoli vince, ma esce dal campo con il fiato sospeso.