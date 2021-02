Infortunio Ribery: le condizioni dell’attaccante della Fiorentina

Franck Ribery, attaccanti della Fiorentina, assente nel match di ieri sera contro l’Inter: da valutare le sue condizioni in vista della Sampdoria

La Fiorentina esce sconfitta dal Franchi in un match che ha visto l’Inter dominare per tutto l’arco dei novanta minuti: pesante l’assenza di Franck Ribery, in tribuna assieme allo squalificato Milenkovic.

L’attaccante francese ha patito un lieve problema muscolare che l’ha costretto a saltare il match contro i nerazzurri: da valutare le sue condizioni con la ripresa degli allenamenti, in vista della sfida con la Sampdoria. L’ex centravanti del Bayern Monaco aveva già dato forfait nella gara di andata con i blucerchiati, vinta poi dagli uomini di Ranieri grazie ad un eurogol di Valerio Verre.