Infortunio Ribery: il fuoriclasse della Salernitana potrebbe restare ai box per circa un mese. Le sue condizioni

Franck Ribery potrebbe restare ai box per circa un mese a seguito dell’infortunio alla caviglia destra rimediato ieri in allenamento. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il fuoriclasse della Salernitana inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo.