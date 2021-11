Infortunio Romagnoli: buone notizie per il Milan. Le ultime

Romagnoli ha recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare il derby: il difensore del Milan si è allenato con la squadra

Buone notizie per il Milan. Alessio Romagnoli ha smaltito l’infortunio che lo aveva costretto a saltare il derby prima della sosta per le nazionali.

Come riportato da milannews24.com, nella giornata di oggi il capitano rossonero è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra ed è quindi recuperato per la gara contro la Fiorentina di sabato sera.