Infortunio Romero, ecco le condizioni del calciatore del Genoa

Infortunio Romero, ecco il responso sul difensore del Genoa. Per il calciatore semplice affaticamento: disponibile per il Napoli

Il Genoa è rimasto in apprensione per Romero dopo l’infortunio rimediato dal difensore stesso all’interno della gara contro l’Udinese. L’argentino, uscito al 70° del match, si è sottoposto ai controlli del caso.

Gli esami strumentali, per fortuna di Thiago Motta, non hanno evidenziato particolari problemi ma solo un affaticamento. Per tale motivo il calciatore dovrebbe essere regolarmente disponibile per la prossima gara del Grifone. Lo sottolinea Gianluca Di Marzio.