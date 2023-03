Infortunio Scalvini, i tempi del recupero del difensore dell’Atalanta

Si tenta il recupero di Giorgio Scalvini dall’infortunio alla vigilia di Napoli, ma per l’Atalanta la strada è tutta in salita

I problemi alla caviglia di Giorgio Scalvini lo hanno tenuto fermo ai box alla vigilia della partita contro l’Udinese, ma i problemi potrebbero riversarsi anche sulla prossima sfida dell’Atalanta: in casa del Napoli capolista.

Quando ritornerà a disposizione il numero 42 nerazzurro? Sulla carta Scalvini dovrebbe stare fuori almeno due settimane saltando sia la sfida del Maradona che quella casalinga con l’Empoli, ma a Zingonia si proverà a valutarlo giorno per giorno, in quanto c’è ottimismo su una sua possibile convocazione almeno per la panchina.