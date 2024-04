Infortunio Scalvini, novità sul difensore dell'Atalanta

Infortunio Scalvini, le novità riguardanti il difensore dell’Atalanta dopo l’ultima seduta odierna a Zingonia

Smaltiti i festeggiamenti post Atalanta Liverpool, è tempo per i nerazzurri di concentrarsi sulla gara di campionato contro il Monza in trasferta, e sono emerse delle novità per quanto riguarda l’infortunio di Scalvini.

Oggi il difensore ha preso parte all’allenamento individualmente (con il recupero comunque in salita). Per il resto la squadra si è divisa tra lavoro di scarico per chi ha giocato ieri e chi invece ha fatto sessione completa.