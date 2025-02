Torino, infortunio Tameze: arriva l’esito degli esami per il giocatore granata. Le condizioni e tempi di recupero

Il centrocampista granata Tameze, infortunatosi nella partita contro il Genoa, ha riportato un trauma distrattivo del soleo sinistro

Dopo l’infortunio rimediato sabato nella partita contro il Genoa, questa mattina Adrien Tameze si è sottoposto a degli esami strumentali più approfonditi per capire la reale entità dell’infortunio. Il report medico emesso dal Torino in merito alle condizioni del centrocampista classe ’94 sottolineano che Tameze ha riportato un trauma distrattivo del soleo sinistro.

Il giocatore quindi non potrà essere a disposizione per la partita contro il Bologna e si prevedono almeno due settimane di stop. Il tecnico granata Paolo Vanoli, in vista della sfida di venerdì contro il Bologna, sarà costretto a cambiare totalmente la coppia di mediani del suo 4-2-3-1, considerando che in Emilia non ci sarà neanche il capitano Samuele Ricci per squalifica.