Infortunio Ter Stegen, tegola per il Barcellona! Stop in allenamento: salta la sua cessione a gennaio? Le ultime sul futuro del portiere

Piove sul bagnato per Marc-André ter Stegen. L’esperto portiere tedesco, ormai scivolato indietro nelle gerarchie del Barcellona, ha subito un nuovo infortunio durante una seduta di allenamento. La notizia, lanciata dal giornalista spagnolo Carlos Monfort e rilanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, getta un’ombra pesante sul futuro immediato dell’estremo difensore classe ’92.

L’entità del problema fisico verrà valutata attentamente dallo staff medico blaugrana nel corso di questa settimana, ma lo stop rischia di avere ripercussioni decisive sulle strategie di mercato. Ter Stegen era infatti pronto a lasciare la Catalogna in prestito per trovare quel minutaggio necessario a non perdere il treno per il prossimo Mondiale con la Germania. Sulle sue tracce si era mosso con decisione il Girona, pronto a garantirgli una maglia da titolare, ma ora l’operazione è congelata in attesa della diagnosi definitiva.