Ter Stegen Barcellona, il portiere ad un bivio? In Germania sicuri dell’accordo con un nuovo club per garantirsi la presenza al Mondiale 2026, ma non è l’unica scelta

Ter Stegen Barcellona, il portiere ad un bivio? Due opzioni sul futuro del tedesco: da un lato l’addio in prestito, dall’altro riprendere il posto da titolare

Il futuro di Marc-André ter Stegen continua a far discutere in Spagna e non solo. Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, il Girona si starebbe muovendo concretamente per provare a ingaggiare il portiere tedesco in prestito dal Barcellona già nel mercato di gennaio. I primi contatti tra i club sarebbero già avvenuti, ma l’operazione resta fortemente legata alla volontà del giocatore e alle valutazioni dei blaugrana.

Sull’argomento è intervenuto anche l’allenatore del Girona, Míchel, che non ha nascosto la stima per l’estremo difensore classe 1992: «È un giocatore assolutamente di livello mondiale. Tutti vorrebbero avere un ter Stegen nella propria squadra». Parole che confermano l’ambizione del club catalano di alzare ulteriormente il livello in vista della seconda parte di stagione.

In Spagna, però, il dibattito resta aperto. Parte della stampa è convinta che ter Stegen stia valutando seriamente l’ipotesi del prestito, per non perdere ritmo partita e restare centrale in ottica Mondiale 2026. Altri quotidiani, invece, sostengono che il portiere sia deciso a restare al Barcellona e a giocarsi le proprie carte, nonostante uno scenario tecnico tutt’altro che semplice.

Per Hansi Flick, infatti, il titolare designato tra i pali sembra essere Joan García, attualmente considerato il numero uno nelle gerarchie blaugrana. Una scelta che riduce drasticamente lo spazio per ter Stegen e che alimenta i dubbi sul suo futuro immediato.

Secondo Sky Sports DE, il commissario tecnico della Germania Julian Nagelsmann continua a considerare ter Stegen come il portiere di riferimento per il Mondiale, ma a una condizione precisa: giocare con continuità nel club. Un fattore che potrebbe spingere il tedesco a riconsiderare la propria posizione già a gennaio.

Legato al Barcellona da un contratto valido fino al 2028, ter Stegen si trova ora davanti a un bivio delicato: restare e lottare per il posto o accettare la sfida del Girona per rilanciarsi in vista dell’appuntamento più importante della sua carriera internazionale.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero