Infortunio Ter Stegen, che tegola per il Girona: c’è lesione al tendine d’Achille! La nota del club spagnolo e i tempi di recupero

Tegola pesantissima per il Girona e per la carriera di Marc-André ter Stegen. L’avventura del portiere tedesco, approdato in prestito nel club catalano per rilanciarsi, subisce una brusca e dolorosa frenata. Durante la recente sfida di campionato contro il Real Oviedo, l’estremo difensore classe 1992 ha riportato una lesione al tendine d’Achille sinistro, un infortunio che fa temere un lunghissimo stop.

La società biancorossa ha confermato la gravità della situazione attraverso un bollettino medico ufficiale, annunciando che l’ex numero uno del Barcellona finirà sotto i ferri nella giornata di venerdì per la necessaria operazione chirurgica. Sulle tempistiche del rientro vige ancora massima cautela: la prognosi esatta verrà definita dallo staff medico solo post-intervento, ma la stagione dell’esperto guardiapali rischia seriamente di essere già conclusa.

IL COMUNICATO – «Marc-André ter Stegen sarà operato venerdì prossimo a seguito della lesione al tendine d’Achille sinistro riportata durante la partita contro il Real Oviedo. La durata della sua assenza sarà determinata dopo l’intervento».

