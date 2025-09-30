Infortunio Thuram, novità importanti sulle condizioni attuali dell'attaccante dell'Inter - Calcio News 24

Infortunio Thuram: l’unica nota stonata nella vittoria dell’Inter contro lo Slavia Praga

La netta vittoria per 3-0 dell’Inter sullo Slavia Praga, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2025/26, è stata offuscata da un episodio che ha preoccupato tifosi e staff tecnico: l’infortunio di Marcus Thuram. L’attaccante francese, tra i migliori in campo fino a quel momento, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 65′, dopo aver servito l’assist per il terzo gol firmato da Lautaro Martinez.

Durante l’azione, Thuram ha sentito un fastidio alla coscia sinistra e si è subito accasciato, visibilmente infastidito. Il giocatore ha richiamato l’attenzione dello staff medico e, una volta raggiunto, ha riferito di aver avvertito un crampo. Sebbene questa prima diagnosi lasci pensare a un problema muscolare non grave, la situazione verrà valutata con maggiore attenzione nelle prossime ore, attraverso esami strumentali specifici.

L’infortunio di Thuram rappresenta un campanello d’allarme per l’Inter e per Cristian Chivu, che ora dovrà gestire le prossime partite senza rischiare di compromettere la condizione fisica di uno degli uomini chiave della sua rosa. L’attaccante francese, autore di una prestazione brillante, era stato decisivo sia in fase offensiva che nei movimenti senza palla, rendendosi protagonista anche nell’azione che ha portato al gol del 3-0.

Al suo posto è subentrato Ange-Yoan Bonny, giovane promessa del vivaio nerazzurro, che ha avuto così l’occasione di mettersi in mostra in un palcoscenico europeo importante. Tuttavia, l’uscita dal campo di Thuram è stata accolta con un misto di preoccupazione e speranza: se si trattasse solo di un crampo, come dichiarato dallo stesso giocatore, il recupero potrebbe essere rapido e senza particolari complicazioni.

In un contesto generale dominato dalla solidità e dalla brillantezza dell’Inter, l’infortunio di Thuram è l’unico elemento che frena l’entusiasmo per una serata altrimenti perfetta. I prossimi aggiornamenti sulle sue condizioni saranno fondamentali per capire se l’attaccante potrà essere disponibile già nel prossimo turno di campionato o se dovrà osservare uno stop precauzionale.