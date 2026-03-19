Infortunio Tonali, arriva l’esito degli esami: sospiro di sollievo per Gattuso! Rischio forfait per i playoff scongiurato, ecco come sta

Infortunio Tonali, arriva l’esito degli esami: sospiro di sollievo per Gattuso! Il centrocampista del Newcastle ci sarà ai playoff con l’Italia

Arrivano notizie rassicuranti per l’Italia e per Gennaro Gattuso, commissario tecnico azzurro, in merito alle condizioni di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, uscito dolorante nel corso della sfida di Champions League contro il Barcellona, aveva fatto scattare subito l’allarme in vista dei prossimi impegni della Nazionale. A Coverciano, infatti, cresceva la preoccupazione per uno dei giocatori più importanti dell’equilibrio azzurro, soprattutto a pochi giorni dalla delicata sfida contro l’Irlanda del Nord.

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Gli esami fanno tirare un sospiro di sollievo

Gli accertamenti svolti oggi, giovedì 19 marzo, hanno però escluso complicazioni serie. Per il centrocampista classe 2000 si tratta soltanto di un edema, un responso che permette allo staff della Nazionale di guardare con maggiore serenità ai playoff. Tonali, dunque, non avrebbe riportato lesioni gravi e resta pienamente in corsa per essere a disposizione di Gattuso sia per il primo spareggio sia per l’eventuale finale.