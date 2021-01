Infortunio Veloso: si ferma il centrocampista in Torino-Verona

Ivan Juric ha perso il suo perno a centrocampo: costretto al cambio nel corso della gara contro il Torino Miguel Veloso. Le sue condizioni

Miguel Veloso non ce la fa ed è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso di Torino-Verona. Il centrocampista portoghese, vero e proprio perno del gioco di Juric, è stato costretto alla sostituzione al 25′ del primo tempo.

Problema per il portoghese ex Genoa che ha lasciato il campo a favore di Ilic. Da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni.