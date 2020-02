Infortunio Verdi, ecco perché il rifinitore del Torino non si è allenato: l’ex Napoli in dubbio per la sfida di lunedì contro il Milan

Incognita Verdi. A due giorni soltanto dalla sfida di San Siro contro il Milan, il rifinitore del Torino quest’oggi non è sceso in campo con i compagni per il consueto allenamento al Filadelfia.

L’ex Napoli, infatti, è rimasto a casa a causa di un attacco febbrile. Uno scenario che lo pone dunque in dubbio sulla strada verso la sfida ai rossoneri, aprendo ad un dubbio in più nella testa di Longo.