Infortunio Verdi e Younes: hanno rimediato entrambi una distorsione alla caviglia, a rischio per Napoli-Chievo

Arrivano brutte notizie dalla seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Infatti, nel corso dell’allenamento in vista del match contro il Chievo al San Paolo in programma domenica per la 13esima giornata di Serie A, Verdi e Younes hanno rimediato un infortunio la cui entità verrà valutata nelle prossime 48 ore.

Per Verdi si tratta di una distorsione alla caviglia sinistra, mentre per Younes una lievissima distorsione di primo grado alla caviglia destra. I due calciatori rischiano quindi di saltare la gara contro il Chievo. Ma nel corso delle prossime ore arriveranno altri aggiornamenti in tal senso.