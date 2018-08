Infortunio Younes: ecco quando rientra

Infortunio Younes in casa Napoli: ecco i tempi di recupero del giocatore e le ultime novità e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Infortunio per Younes: il calciatore tedesco i origini libanesi del Napoli, arrivato durante la sessione di calciomercato estiva (ma già acquistato lo scorso inverno) dovrà restare fuori dai campo ancora per un po’ di tempo, ma si spera che i tempi di recupero possano accorciarsi. L’ultimo infortunio riguardante il giocatore risale allo scorso giugno quando l’esterno sinistro, che si stava allenando in solitaria per prepararsi all’inizio della stagione, ha riportato una brutta lacerazione al tendine d’Achille, ancora prima dell’inizio del ritiro azzurro.

Younes – che doveva passare in prestito al Genoa – ha dovuto iniziare da quel momento un percorso personalizzato di recupero: i tempi per poter tornare in campo sono compresi tra i quattro ed i cinque mesi, possibile dunque che il giocatore torni a giocare soltanto verso la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Al momento non si hanno comunque notizie certe circa l’infortunio dell’ex Ajax, che già lo scorso anno aveva riportato un problema al ginocchio verso la fine dell’anno. Si monitorano comunque le sue condizioni: Younes potrebbe tornare in tempo per l’inizio della sessione di calciomercato invernale ed è possibile che a questo punto gli azzurri decidano di prestarlo altrove per permettergli – giocando – di ritrovare il miglior stato di forma possibile.