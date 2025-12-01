Vlahovic Juve, arriva il comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante bianconero! Che tegola per Spalletti!

Vlahovic Juve, ecco la nota ufficiale del club sulle condizioni dell’attaccante servo! Che tegola per il tecnico Spalletti!

La Juventus ha diffuso l’esito ufficiale degli accertamenti svolti al J-Medical sulle condizioni di Dušan Vlahović. Purtroppo le cattive notizie sono state confermate: l’attaccante serbo ha riportato una lesione muscolare di grave entità che richiederà tempi di recupero lunghi e ulteriori consulti per definire il percorso terapeutico.

La diagnosi

Il problema accusato durante la gara contro il Cagliari si è rivelato più serio del previsto. Il club bianconero ha comunicato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Conseguenze

La nota ufficiale non fornisce ancora indicazioni precise sui tempi di rientro, ma sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti. Una lesione di questo livello comporta uno stop minimo di circa due mesi, con l’attaccante costretto a saltare sfide cruciali di Coppa Italia e campionato, tra cui quelle contro Napoli e Roma.

Prospettive

La scelta tra un approccio conservativo o chirurgico sarà presa nei prossimi consulti. Da questa decisione dipenderanno i tempi di recupero definitivi, che con ogni probabilità si protrarranno fino al 2026.

IL BOLLETTINO UFFICIALE – «In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate».

