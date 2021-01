Infortunio Vojvoda: le condizioni dell’esterno del Torino, uscito anzitempo dal match di Coppa Italia contro il Milan

Pessime notizie per il Torino durante il match di Coppa Italia contro il Milan. Il tecnico Marco Giampaolo ha dovuto rinunciare a Mergim Vojvoda per gran parte della seconda frazione di gioco e dei tempi supplementari.

L’esterno granata ha accusato un forte dolore alla spalla sinistra dopo uno scontro con un avversario rossonero. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’infortunio, al momento è in forte dubbio per lo Spezia.