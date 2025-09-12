Infortunio Wesley, problemi per l'esterno giallorosso. La situazione attuale - Calcio News 24

Infortunio Wesley, ansia Roma: oggi gli esami al ginocchio. A rischio la sfida col Torino

L’infortunio di Wesley preoccupa la Roma e, soprattutto, mister Gian Piero Gasperini. Il giovane esterno brasiliano è stato l’ultimo a rientrare dagli impegni con la Nazionale, ma il suo ritorno dal Sudamerica non è stato sereno. Arrivato all’alba in Capitale, il calciatore oggi sarà sottoposto ad esami strumentali approfonditi per valutare le condizioni del ginocchio sinistro, che ha mostrato segni di infiammazione negli ultimi giorni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Francesco Balzani, Wesley ha rassicurato lo staff medico atalantino, dichiarando che non si tratta di nulla di serio. Tuttavia, la cautela è d’obbligo: già durante la recente sfida tra Brasile e Bolivia, il ct Carlo Ancelotti aveva deciso di lasciarlo in tribuna proprio a causa del fastidio al ginocchio. Un segnale che non può essere ignorato dallo staff nerazzurro.

L’infortunio di Wesley potrebbe costringerlo a saltare il prossimo impegno di campionato, in programma nel weekend. Anche se gli esami dovessero escludere lesioni gravi, la sua presenza resta in forte dubbio, considerando i pochi giorni a disposizione per recuperare la condizione fisica e l’adattamento al fuso orario. Al massimo, il brasiliano potrebbe essere utilizzato a gara in corso, ma è più probabile che venga preservato del tutto in vista dei prossimi impegni.

Nel frattempo, Gasperini inizia a valutare soluzioni alternative per la fascia destra. In pole per sostituire Wesley c’è Devyne Rensch, pronto a prendersi una maglia da titolare. L’olandese, arrivato in estate con ottime referenze, ha già dimostrato di essere un giocatore affidabile e potrebbe essere la carta giusta per affrontare il Toro con solidità e dinamismo.

L’infortunio di Wesley, pur se al momento non classificato come grave, rappresenta un campanello d’allarme per Gasperini, che punta molto sulle sue qualità atletiche e sulla sua capacità di spinta in fase offensiva. La speranza è che i controlli medici di oggi escludano complicazioni e che il brasiliano possa tornare presto al 100%.

Nel frattempo la Roma resta in allerta: la stagione è lunga e ogni dettaglio può fare la differenza. Il caso Wesley lo dimostra chiaramente.