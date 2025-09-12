Infortunio Wesley, buone notizie in casa Roma: ecco come sta l’esterno brasiliano in vista della gara di domenica contro il Torino

Alla vigilia della terza giornata di Serie A, la Roma di Gian Piero Gasperini si prepara intensamente per il lunch match di domenica 14 settembre, in programma alle 12:30 presso lo Stadio Olimpico contro il Torino. La squadra si è ritrovata al Centro Sportivo «Fulvio Bernardini» di Trigoria per una seduta di allenamento cruciale in vista di quello che è considerato un primo, significativo test della stagione.

L’ottima notizia di giornata per il tecnico Gasperini arriva dall’infermeria. Wesley, l’esterno brasiliano, è infatti rientrato a pieno regime nel gruppo. Dopo gli impegni con la nazionale, il giocatore aveva accusato un sovraccarico muscolare che lo aveva costretto, nella giornata di ieri, a svolgere unicamente un lavoro di scarico per precauzione.

Oggi, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, l’allarme è definitivamente rientrato. Wesley ha partecipato all’intera sessione di allenamento con i compagni, dimostrando di aver completamente smaltito il fastidio muscolare. Il suo recupero è di fondamentale importanza per l’allenatore, che può così contare su una pedina chiave per il suo scacchiere tattico.

Con il rientro del brasiliano, Gasperini ha a disposizione quasi l’intera rosa per la trasferta di Torino. L’unico assente resta l’infortunato Bailey, che prosegue il suo percorso di recupero. La squadra affronterà i granata con l’obiettivo di dare continuità al proprio inizio di campionato e superare un avversario sempre ostico. La preparazione proseguirà domani con la consueta rifinitura, durante la quale verranno definite le ultime scelte di formazione in vista di una sfida che promette spettacolo.