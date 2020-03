Infortunio Zaniolo, il padre: «Meglio un mese di recupero in più che in meno»

Infortunio Zaniolo, parla il padre Igor: «Meglio un mese di recupero in più che uno in meno. Il suo recupero procede molto bene»

La speranza di vedere Nicolò Zaniolo convocato per gli Europei è sicuramente alta in tutti i tifosi italiani. Il giocatore della Roma sta recuperando dall’infortunio al crociato procurato nella gara di gennaio contro la Juve, e per tale ragione i tempi sono risicati.

Sulla sua condizione fa chiarezza il padre Igor, ai microfoni di ReteSport: «Il recupero di Nicolò procede molte bene, ma è sempre meglio andare con i piedi di piombo con questo tipo di infortunio. Meglio un mese di recupero in più che in meno. Nicolò non ha preso benissimo la possibilità di non andare all’Europeo, adesso però ha metabolizzato l’idea di non andarci».