Infortunio Zaniolo, che grana per l’Udinese! Operazione al ginocchio: i tempi di recupero e le partite che salterà

Infortunio Zaniolo, il fantasista si ferma per una pulizia articolare: niente Inter e Verona! Ecco quando spera di riaverlo Runjaic

Brutte notizie per l’Udinese e per il suo uomo simbolo in questo momento della stagione. Nicolò Zaniolo è costretto a fermarsi ai box per un problema fisico che richiede un intervento chirurgico immediato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 dei bianconeri subirà oggi stesso un’operazione di pulizia al ginocchio destro presso la clinica Villa Stuart di Roma. Lo stop arriva nel momento migliore della sua avventura in Friuli, interrompendo un percorso di rinascita che stava trascinando la squadra verso posizioni di classifica prestigiose.

Il sacrificio contro il Torino e la data del rientro

Attraverso i propri canali social, l’ex giocatore della Roma ha spiegato la dinamica dell’infortunio, rivelando di aver avvertito un fastidio già durante la rifinitura pre-Torino, ma di aver scelto di scendere comunque in campo per aiutare i compagni a conquistare la vittoria. Ora, però, il “piccolissimo intervento” è inevitabile. Sebbene il trequartista speri di tornare in un paio di settimane, la prudenza medica suggerisce tempi leggermente più lunghi per ritrovare la condizione atletica ideale.

Zaniolo salterà sicuramente la prossima sfida contro l’Inter (match che avrebbe comunque perso per squalifica) e quella successiva contro il Verona del 26 gennaio. L’obiettivo, realistico ma cauto, non è tanto la gara del cuore contro la Roma del primo febbraio, quanto la trasferta in Salento contro il Lecce la settimana seguente.

Un’assenza pesante per Runjaic

Per l’allenatore Kosta Runjaic, si tratta di una tegola pesante. Il tecnico tedesco perde il giocatore più imprevedibile e decisivo della rosa. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray sul gong del mercato estivo, dopo le parentesi poco felici con Atalanta e Fiorentina, Zaniolo stava vivendo una seconda giovinezza calcistica. I numeri parlano chiaro: 5 gol (contro Cremonese, Juventus, Atalanta, Parma e Torino) e 2 assist (Lazio e Pisa). Le sue reti hanno fruttato ben 9 punti in classifica, certificando la maturazione di un talento che, a 26 anni e con una ritrovata serenità familiare, sembrava finalmente aver trovato la sua dimensione definitiva. Ora servirà pazienza per rivedere quella classe cristallina al servizio dei friulani.