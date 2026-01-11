Udinese, si ferma Zaniolo: intervento al ginocchio e stop di almeno un paio di settimane. Le ultime

Udinese, Nicolò Zaniolo costretto allo stop: intervento al ginocchio e rientro non prima di due settimane, i dettagli

Piccolo intervento al ginocchio per Nicolò Zaniolo, che sarà costretto a fermarsi per almeno un paio di settimane. A comunicarlo è stato lo stesso giocatore dell’Udinese tramite Instagram, spiegando di aver accusato un fastidio al ginocchio che ha reso necessario lo stop. Una notizia che complica i piani dei friulani, costretti a rinunciare al loro trequartista proprio nel momento in cui stava ritrovando continuità.

Nonostante nell’ultima gara contro il Pisa fosse sceso in campo e avesse anche servito un assist, Zaniolo ha raccontato di aver avvertito un dolore significativo durante l’ultimo allenamento. Da qui la decisione di intervenire e prendersi il tempo necessario per recuperare completamente, con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile.

PAROLE – «Purtroppo nell’ allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane».

