Infortunio Zapata, novità sul rientro dell’attaccante dell’Atalanta

Le condizioni attuali del centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata sul suo infortunio. Quando rientrerà in gruppo il colombiano?

Fermato per via di un brutto infortunio alla coscia, l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata non ha potuto disputare le partite contro Lecce, Milan e l’ultima contro l’Udinese in casa. Nonostante ciò, filtra grande ottimismo nel suo ritorno.

Attualmente risulta che il numero 91 nerazzurro ritornerà ad allenarsi in gruppo a partire da lunedì, in modo da prepararsi al meglio in vista della gara in quel di Napoli: dove la squadra si aspetta molto da lui.