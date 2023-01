Infortunio Zapata, le condizioni del centravanti dell’Atalanta

Durante la partita contro lo Spezia il centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata ha subito un brutto infortunio

Al 29′ minuto durante Spezia Atalanta (finita 2-2), il centravanti colombiano Duvan Zapata è uscito causa infortunio: vittima di uno scontro con il portiere ligure Zoet. Situazione preoccupante? Ecco le condizioni del numero 91 nerazzurro.

Come citato da mister Gasperini in conferenza stampa, Duvan Zapata ha riscontrato una contusione al ginocchio. Verranno fatti ulteriori esami nei prossimi giorni a Zingonia, ma attualmente la situazione non preoccupa l’Atalanta.