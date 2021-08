Infortunio Zapata: tegola per l’Atalanta, il colombiano starà fuori un mese

Tegola per l’Atalanta di Gasperini: secondo l’Eco di Bergamo Duvan Zapata dovrà stare out un mese. I dettagli

Tegola per l’Atalanta di Gasperini. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo il trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro avuto da Duvan Zapata, lo terrà fuori per un mese e lo costringerà quindi a saltare le prime due gare di campionato e a non rispondere alla convocazione della Colombia per rientrare, sperano a Bergamo, in occasione della partita contro la Fiorentina del 12 settembre.

Il quotidiano spiega che l’infortunio non è grave e non preoccupa, ma il dolore non si è riassorbito in questi giorni e nessuno, a Zingonia, ha intenzione di rischiare un giocatore considerato centrale nel gioco del tecnico piemontese. Contro il Torino, quindi, spazio a Muriel, con Ilicic e Miranchuk, recuperato, alle sue spalle.