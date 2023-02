Infortunio Zappacosta, quando rientrerà l’esterno dell’Atalanta?

Continua ad essere monitorato l’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta, ma quando rientrerà a pieno regime dal suo infortunio

Infortunato al bicipite femorale, l’esterno Davide Zappacosta è stato fuori dal campo per ben due settimane, ma per l’esterno dell’Atalanta potrebbe scoccare l’ora del ritorno a pieno regime.

In vista della sfida contro la Lazio, risulta che Zappacosta potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo cercando di dimostrare di essere pronto per la sfida contro la Lazio. Occorrerà dosare gradualmente il numero 77 nerazzurro, ma l’ottimismo mostrato da Gasperini nei suoi confronti fa ben sperare.